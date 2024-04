Empresas ganham clube de leitura que abre espaço para discussão sobre diversidade

Já estão abertas as inscrições para a edição 2024 do Clube de Leitura de Diversidade e Inclusão. A iniciativa foi desenvolvida para ser uma aliada na transformação da cultura de empresas comprometidas a se tornarem mais diversas e inclusivas do ponto de vista social. O maior beneficiado será o público de um modo geral, que poderá ter novas chances o mercado de trabalho, superando séculos de segregação em função dos preconceitos sociais.

As inscrições estarão abertas até o dia 15 de abril. A iniciativa é oferecida pela Travessia Inclusão, negócio social que atua de maneira estratégica para promover ambientes mais inclusivos, justos e igualitários.

A iniciativa está alinhada à preocupação da Travessia Inclusão com a responsabilidade social e destinará 10% dos seus recursos para projetos sociais de apoio a grupos minorizados. A seleção dos projetos será divulgada semestralmente pela Travessia Inclusão.

Neste ano, o clube tem como foco quatro livros de autores brasileiros que abordam três marcadores sociais: gênero (que terá como enfoque a maternidade, os papéis de gênero e o machismo estrutural), sexualidade (direcionado à análise histórica da comunidade trans e travesti no Brasil) e raça/etnia. O valor da assinatura é R$ 469,80 e o acréscimo do frete. Qualquer pessoa, física ou jurídica, pode aderir ao projeto, que acaba de lançar seu site: https://www.clubedeleitura.travessiainclusao.com.br

Os livros escolhidos para a edição de 2024 são: “A Segunda Mãe”, de Karin Hueck, focado nas discussões sobre papéis de gênero; “Intolerância Religiosa”, de Sidnei Nogueira, sobre o histórico da intolerância religiosa no Brasil e no mundo; “Rainhas da Noite: As travestis que tinham São Paulo aos seus pés”, de Chico Felitti, que traz a luta por direitos da comunidade transgênero; e “Ainda estamos aqui: Uma breve parte de nossa história negra”, de Hananza, que traz reflexões relevantes acerca do racismo.

Entre os meses de abril e novembro, os participantes irão receber um box de adesão com os livros e diversos materiais, farão parte de uma comunidade exclusiva e terão acesso a encontros online sobre as temáticas abordadas por cada leitura.

MATERIAIS EXCLUSIVOS E BRINDES

Além disso, serão disponibilizados materiais feitos especialmente para cada obra, Instagram exclusivo do clube de leitura, suporte por Whatsapp para dúvidas e sugestões, uma agenda compartilhada com todos os eventos da iniciativa e brindes personalizados, como uma ecobag, um exemplar autografado do livro “Eu, impostora?”, escrito por Mariana Deperon, fundadora da Travessia, marcadores de página uma cartela de adesivos com reflexões associadas aos livros e um brinde surpresa.

Ao estimular a disseminação de conhecimento sobre essas temáticas, o projeto auxilia as empresas a reter talentos, amplia seu poder competitivo, influencia o mercado e promove a inovação. “O Clube de Leitura de Diversidade e Inclusão da Travessia tem como objetivo estimular a leitura e proporcionar um ambiente dinâmico de aprendizado contínuo. Além disso, temos como compromisso explorar uma ampla gama de temas relacionados à Diversidade e Inclusão (D&I)”, reforça o coordenador do clube da Travessia Inclusão, Denilson Jr.

Denilson sugere o Clube de Leitura como oportunidade de trabalhar temas que já estão dentro das empresas, mas são pouco debatidos: “Este clube de leitura é uma oportunidade de aprender e refletir sobre D&I a partir de livros que trazem narrativas fundamentais sobre gênero, sexualidade, e raça e etnia. É especialmente gratificante o fato de podermos conduzir discussões significativas em diversas óticas durante nossos encontros com os membros”, destaca.

A adesão ao Clube de Leitura pode ser feita individualmente ou por meio de assinatura corporativa. O foco principal da Travessia Inclusão são os grupos de afinidade e profissionais que atuam em D&I e RH. O envio dos kits será realizado em abril e o primeiro evento online do clube está marcado para 22 de maio.

Para saber mais sobre essa edição, foi disponibilizado o formulário de interesse: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeO0bOtHjH2Efu2yCdtLB8UJ9VeROvbNXMJl_NrBjq6B4zuVg/viewform.

