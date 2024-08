Justiça determina interdição de templo dedicado a Lúcifer

A 4ª Vara Cível Especializada em Fazenda Pública de Gravataí, no Rio Grande do Sul, decidiu pela interdição de um santuário dedicado a Lúcifer. O local seria inaugurado na terça-feira, 13.

A liminar foi concedida após um pedido da prefeitura do município gaúcho. A prefeitura apontou ausência de alvará de funcionamento, de Plano de Prevenção e Combate a Incêndios (PPCI) e de um CNPJ para o templo.

A administração municipal indicou ainda que o pedido surgiu “também pela insegurança gerada diante da grande repercussão causada pelo tema”.

O local ficará interditado até que sejam cumpridas as regularizações administrativas necessárias. A decisão estabelece uma multa diária de R$ 50 mil em caso de descumprimento. As informações são do G1.

Imagem: Pleno.News