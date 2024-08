Roda de Samba Fé no Batuque lança o single “Sou do Axé” na sexta-feira

Um dos versos da música “Sou do Axé”: “Ecoa na Feira do Açaí o batuque ancestral”, resume a essência do que é a roda de samba realizada pelo Fé no Batuque, todo mês, há quatro anos, em um dos mais importantes pontos turísticos e históricos de Belém. O single chega nesta sexta-feira, 16, às plataformas musicais, fazendo uma homenagem a essa ocupação cultural que reúne uma multidão e exalta as raízes ancestrais do samba e do batuque.

Para celebrar o lançamento, também na sexta-feira, a roda de samba fará um show especial com muito samba, incluindo a nova canção. Como convidada especial, o show terá a cantora Oliva Melo, que já se apresentou várias vezes no Samba Batuque da Feira do Açaí. A festa começa a partir das 20h, no restaurante Na Maré, na Cidade Velha, com discotecagem da DJ Jack Sainha, que também integra a organização da ocupação cultural.

“Esse single inaugura uma série de lançamentos que vamos fazer a partir deste segundo semestre. Decidimos lançar ele primeiro, pois faz essa homenagem ao nosso projeto do Samba Batuque da Feira do Açaí, que vai completar quatro anos de resistência, resgatando o samba raiz, a nossa ancestralidade, nossos sambistas locais e a cultura popular ”, explica Geraldo Nogueira, organizador e idealizador da roda de samba.

A “Sou do Axé” é uma composição de Leo Lima, Geraldo Nogueira e Fred William. A produção musical é de Daniel Nascimento e foi gravada no estúdio RG Produções. “A música fala sobre a paisagem a céu aberto e a rotina da feira; sobre o feirante e o carregador de açaí; sobre um chão sagrado e histórico onde realizamos um encontro com pessoas diversas, de todos os credos e devotos do samba. É também um grito de valorização da nossa cultura afro-brasileira, da cultura do tambor, do samba de raiz e do batuque como manifestações de nossas raízes negras”, destaca o cantor e compositor, Leo Lima.

Serviço

Data: 16/08, sexta-feira

Hora: 20h

Ingressos: $20

Informações: (91) 98124-1363 // (91) 98203-8913

Local: Restaurante Na Maré. End.: Rua São Boaventura, 12. Cidade Velha.

Imagem: Divulgação