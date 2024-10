Kamala visita igrejas e tenta conquistar público cristão enquanto Trump vai fritar batatas no McDonald’s “só por diversão”

Em meio às acirradas disputas presidenciais nos Estados Unidos, os candidatos Kamala Harris e Donald Trump dedicam suas agendas de campanha a dois estados cruciais: Geórgia e Pensilvânia. Ambos os locais, historicamente conhecidos como “swing states”, possuem um papel decisivo nas eleições que ocorrerão no início de novembro de 2024.

A vice-presidente Kamala Harris, candidata ao principal cargo pelo Partido Democrata, celebra seu aniversário de 60 anos com atividades planejadas para cativar o eleitorado. Nos eventos marcados para ocorrer na Geórgia, Harris pretende visitar igrejas, com a presença especial do icônico cantor Stevie Wonder, conhecido por sucessos como “Superstition” e “I Just Called to Say I Love You”.

Estratégia de Donald Trump na Pensilvânia

Enquanto Kamala segue uma linha de eventos religiosos e culturais, o ex-presidente Donald Trump, candidato pelo Partido Republicano, traça uma estratégia mais inusitada. Na Pensilvânia, ele deverá participar de um evento simbólico em uma filial do McDonald’s, onde planeja fritar batatas fritas por diversão. Essa atitude busca brincar com a narrativa que Kamala Harris frequentemente compartilha sobre seu passado de trabalho na popular rede de fast-food.

A Pensilvânia e Geórgia são vistas como bastiões eleitorais que frequentemente alternam entre apoios democratas e republicanos. Em 2016, ambos os estados deram apoio a Trump, mas em 2020 voltaram a apoiar o democrata Joe Biden, refletindo o caráter volátil e decisivo desses territórios.

O que define um “Swing State”?

Os Estados denominados como “swing states” desempenham um papel fundamental no equilíbrio político norte-americano. Diferente de regiões com posições políticas fixas, como a Califórnia com suas tendências democratas ou o Alabama, consistentemente republicano, os “swing states” apresentam um eleitorado cuja lealdade não está garantida para nenhum dos partidos principais. Geórgia e Pensilvânia exemplificam essa dinâmica.

O termo emerge da capacidade desses estados influenciarem o resultado final das eleições, oscilando de um partido para outro em diferentes ciclos eleitorais. Essa flutuação mobiliza campanhas robustas por parte das lideranças políticas, que buscam conquistar votos através de táticas diversificadas e engajamento direto com as comunidades locais.

Como estão as pesquisas na Geórgia e Pensilvânia

De acordo com levantamentos recentes da RealClearPolitics, a disputa eleitoral em ambos os estados está acirrada. Na Geórgia, Donald Trump experimenta um momento favorável, impulsionado por um crescimento nas pesquisas. Já na Pensilvânia, o cenário mostra uma baixa para Kamala Harris, refletindo o desafio contínuo enfrentado por ambos os candidatos em suas tentativas de galvanizar apoio.

Na Geórgia, dados indicam uma vantagem crescente para Trump.

Na Pensilvânia, Harris enfrenta uma oscilação desfavorável, necessitando de maior esforço de campanha.

Com a proximidade da eleição, a dinâmica nestes “swing states” continuará a ser um ponto focal, não apenas para os candidatos em disputa, mas também para eleitores e analistas ansiosos pelo desenrolar dos eventos políticos que definirão o próximo líder dos Estados Unidos.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Free Malaysia Today.