Lula sofre acidente, tem corte na nuca e cancela viagem à Rússia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sofreu um acidente doméstico neste sábado (19) em Brasília e, por essa razão, cancelou a viagem que faria à Rússia na tarde deste domingo (20). De acordo com um boletim médico do Hospital Sírio-Libanês da capital federal, para onde o petista foi levado, Lula teve um ferimento na região da nuca, mas o caso não é grave.

– O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu entrada no Hospital Sírio-Libanês – unidade Brasília, em 19/10/2024, após acidente doméstico, com ferimento corto-contuso em região occipital [nuca] – disse o comunicado.

De acordo com a TV Globo, Lula precisou levar pontos no ferimento. O cancelamento da viagem foi decidido por recomendação da equipe médica, que orientou o chefe do Executivo a evitar viagens aéreas de longa distância. Embora tenha de cancelar a ida à Rússia, o presidente poderá exercer as demais funções.

A assessoria da Presidência se pronunciou dizendo que o presidente irá participar da Cúpula do Brics por meio de videoconferência e reforçou que ele terá agenda de trabalho normal essa semana em Brasília, no Palácio do Planalto. Na cúpula, estavam marcadas reuniões bilaterais com os presidentes da Rússia, Vladimir Putin; e da China, Xi Jinping.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/ Elvis González