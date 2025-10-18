Verstappen vence corrida sprint do GP dos EUA após colisão entre McLarens

Piloto da Red Bull venceu a prova pelo terceiro ano consecutivo
Alan Baldwin, da Reuters
Max Verstappen venceu a corrida sprint do Grande Prêmio dos EUA pelo terceiro ano consecutivo neste sábado (18), depois que os candidatos ao título da McLaren, Oscar Piastri e Lando Norris, colidiram na largada e abandonaram.
O piloto da Red Bull, largando da pole position com Norris ao lado, terminou 0,395 segundos à frente de George Russell, da Mercedes, com Carlos Sainz em terceiro pela Williams e Lewis Hamilton em quarto pela Ferrari.
Os oito pontos da vitória deixaram Verstappen 55 atrás do líder da Fórmula 1, Piastri, com o grande prêmio principal acontecendo neste domingo (19) e mais cinco etapas depois disso, incluindo mais dois sprints.
A corrida de 19 voltas terminou atrás do safety car depois que Lance Stroll, da Aston Martin, e Esteban Ocon, da Haas, colidiram a três voltas do final.
Divulgação/Fórmula 1