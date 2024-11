Literatura – Juiz Newton Carneiro Primo lança novo livro em Belém

Inspirado em casos que acompanhou ao longo da carreira, o Juiz Newton Carneiro Primo, titular da vara da Infância e Juventude de Ananindeua, lança o livro Flor de Formosura em Belém, na quinta-feira (21), às 19h, na Livraria Leitura do Shopping Pátio Belém.

O romance acompanha Vitória, jovem inteligente e sonhadora que tem seu futuro brutalmente despedaçado ao sofrer um abuso dentro do próprio lar. Quando ela foge para a cidade grande, a busca por uma vida melhor se transforma em um pesadelo, onde a pobreza e a desumanidade a arrastam para um caminho cruel. A obra ilustra processos julgados por Primo e espelha a triste realidade de muitos brasileiros.

Uma leitura dinâmica e emocionante que proporciona reflexão sobre temas como a proteção de crianças e adolescentes contra a violência sexual, o drama de quem deixa a terra natal atrás de oportunidades, a destruição causada pela dependência química e a crescente insensibilidade em enxergar pessoas em situação de vulnerabilidade como seres humanos.

SOBRE O AUTOR

Newton Carneiro Primo é formado em Direito pela Universidade da Amazônia. Aprovado para o cargo de Analista Processual do MPU, residiu em Brasília de 2005 a 2007. Aprovado em primeiro lugar para a magistratura paraense, percorreu várias comarcas do estado, que lhe deram experiência e material humano para trabalhar com ficção. Atualmente, exerce o cargo de juiz titular da Infância e Juventude de Ananindeua, região metropolitana de Belém. É autor de “O amor em meio ao dissenso” e do lançamento “Flor de formosura”.

Serviço

O quê: Lançamento do livro “Flor de Formosura” de Newton Carneiro Primo

Quando: 21 de novembro, quinta-feira, às 19h

Onde: Livraria Leitura do Shopping Pátio Belém – Tv. Padre Eutíquio, 1078 – Batista Campos, Belém – PA, 66023-710

Quanto: participação gratuita

Imagem: Divulgação