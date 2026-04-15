Governadora Hana Ghassan entrega creche em Breves, no Marajó

A governadora do Pará, Hana Ghassan, fará a entrega amanhã, quarta-feira, 15, no município de Breves, da nova creche através do programa “Creches por Todo o Pará”. Será a 6ª creche entregue na região do Marajó e a 25ª do estado.

Com investimento de mais de R$ 6 milhões, a nova creche amplia o acesso à educação infantil e fortalece o atendimento às famílias da região, oferecendo um espaço moderno, seguro e adequado ao desenvolvimento das crianças.

Com capacidade para atender até 200 crianças, de 0 a 5 anos, a estrutura contempla 10 salas de aula, sala multiuso, secretaria, direção, sala dos professores, lactário, sala de amamentação, fraldário, cozinha, refeitório e espaços administrativos. O prédio também dispõe de banheiros adaptados, lavanderia, almoxarifado. Na área externa, o espaço conta com pátio coberto, playground, redário, horta, jardim e estacionamento, proporcionando um ambiente acolhedor e adequado ao desenvolvimento integral dos alunos.

Em todo o Pará, o programa prevê a construção de 150 unidades, com investimento superior a R$ 400 milhões.

Os municípios do Marajó que já têm creche pelo programa “Creches por Todo o Pará”, são: Melgaço, Cachoeira do Arari, Soure, Salvaterra, Santa Cruz do Arari e Breves. Os investimentos na região já somam cerca de R$ 36 milhões, com benefício direto para mais de mil famílias.

BORA ESTUDAR

Na oportunidade, 130 estudantes do município receberão benefícios do programa “Bora Estudar”, totalizando R$ 1.300.000 em investimentos. A iniciativa incentiva o bom desempenho dos estudantes da rede estadual, ao conceder um auxílio, no valor de R$ 10 mil, para os que alcançam boas notas em sala de aula ou no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os benefícios podem ser utilizados para construções ou reformas nas moradias dos alunos, proporcionando maior qualidade de vida.

Fonte e imagem: Agência Pará de Notícias