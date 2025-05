Amplamente difundido nas periferias urbanas e reconhecido como expressão artística e cultural, o breaking, um estilo de dança urbana caracterizado por movimentos acrobáticos e dinâmicos, tem conquistado novos espaços, inclusive no campo educacional. Na Universidade Federal do Pará (UFPA), essa dança foi incorporada como ferramenta pedagógica no ensino de Matemática, conforme demonstrado no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de Jonata do Socorro dos Santos Neves, intitulado Breaking: um encontro interdisciplinar entre matemática e dança.

Graduando em Licenciatura em Matemática, Jonata Neves, que já era praticante de breaking por meio do grupo Sheknah Crew desde o ensino básico, percebeu as dificuldades que muitos estudantes enfrentam ao lidar com conceitos abstratos da Matemática. Com o apoio da professora Cristina Lúcia Dias Vaz, ele decidiu integrar sua paixão pela dança ao ensino, buscando tornar o aprendizado mais acessível e contextualizado.

Utilizando a metodologia de Cartografia e os princípios da dança criativa, Jonata desenvolveu uma oficina no Instituto de Ciências Exatas e Naturais (ICEN) da UFPA, onde introduziu conceitos de Análise Combinatória a seis membros do Sheknah Crew. A atividade consistia em criar sequências de movimentos de breaking e, posteriormente, explorar matematicamente as diferentes combinações possíveis desses passos, aplicando o princípio multiplicativo.

A iniciativa demonstrou que, ao relacionar a Matemática com elementos do cotidiano e da cultura dos estudantes, é possível despertar maior interesse e compreensão dos conteúdos. Jonata Neves pretende, futuramente, levar essa metodologia para escolas, visando apresentar aos professores e alunos uma abordagem alternativa e eficaz no ensino da Matemática.

Por André Furtado/Imagem: Alexandre de Moraes/Divulgação