Últimos dias para participar da promoção “Energia em Dia”, da Equatorial Pará, e concorrer ao superprêmio de R$ 25 mil

Para participar, o cliente deve manter a conta de energia em dia e se inscrever no site da promoção até o dia 28 de maio.

A promoção “Energia em Dia”, do Grupo Equatorial, entra em sua reta final e vai sortear prêmios no valor R$ 25 mil. Ao todo, a campanha vai distribuir R$ 250 mil em prêmios, no sorteio final marcado para o dia 31 de maio, pela Loteria Federal, contemplando clientes da Equatorial Energia nos estados do Maranhão, Pará, Piauí, Alagoas, Goiás, Amapá e Rio Grande do Sul.

A promoção é destinada a clientes residenciais ou residenciais rurais adimplentes que atendam aos critérios estabelecidos no regulamento. Quem não fez a inscrição, ainda tem tempo de participar, se inscrevendo até 28 de maio, concorrendo a chance de ganhar prêmios de R$ 25 mil.

Para fazer parte da promoção, o cliente titular da conta de energia deve se cadastrar no hotsite oficial da campanha: energiaemdia.equatorialenergia.com.br, onde também está disponível o regulamento completo. No site deve acessar o menu de cadastro, inserir o CPF, a data de nascimento e o estado e aceitar os termos da promoção. As chances podem ser aumentadas com a atualização dos dados cadastrais e optando pela fatura digital. Ao pagar a fatura via PIX, os clientes têm a oportunidade de concorrer a sorteios exclusivos.

A campanha Energia em Dia da Equatorial, foi desenvolvida com o objetivo de incentivar o pagamento em dia das contas de energia e oferecer aos participantes a chance de ganhar diversos prêmios. Para o Gerente de Faturamento, Reinaldo Bastos, a promoção “Energia em Dia” é uma forma de reconhecer os clientes que priorizam o pagamento da conta de energia e um estímulo concreto àqueles que buscam regularizar sua situação. “Ao premiar mensalmente nossos consumidores adimplentes por meio de sorteios, reforçamos não apenas a importância de manter as contas em dia, mas também o compromisso do Grupo Equatorial em valorizar quem confia em nossos serviços”, afirma.

Com mais 2 milhões de inscritos, o Energia em Dia soma 10.908 ganhadores no sorteio e gamificação. No Pará já são mais de 650 mil inscritos, com mais de 2.400 ganhadores. Desde o lançamento da campanha de adimplência, já foram distribuídos prêmios como:

• R$ 500,00 – cartão de crédito sem função saque

• R$ 150,00 – bônus na conta de energia

• R$ 2000,00 – cartão de crédito sem função saque

• R$ 25,00 – Gift Card (esse é o prêmio da lâmpada da sorte – gamificação)

E, no dia 31 de maio, será realizado o sorteio de prêmios especiais de R$ 25 mil (cartão de crédito sem função saque) em todas as distribuidoras do Grupo. As listas com os nomes dos ganhadores e os números da sorte contemplados estarão disponíveis no site da promoção.