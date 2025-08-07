quinta-feira, agosto 7, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

PRF apreende 40 kg de ouro ilegal em Altamira; carga avaliada em R$ 20 milhões

Operação interceptou caminhonete com dois adultos, uma criança e um adolescente na BR-230. Em dois dias, PRF retirou mais de 140 kg de ouro das rodovias federais.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta quarta-feira (6), cerca de 40 quilos de ouro transportados de forma irregular na BR-230, no município de Altamira, sudoeste do Pará. Avaliada em R$ 20 milhões, a carga é considerada a segunda maior apreensão de ouro da história nas rodovias federais.

O material estava escondido em uma caminhonete ocupada por dois adultos, um adolescente e uma criança. Os adultos foram detidos e encaminhados à Polícia Federal. Já os menores foram entregues aos órgãos de proteção à infância e juventude.

A ação faz parte de um esforço da PRF para coibir o transporte de minérios ilegais em território nacional. Somente nas últimas 48 horas, a corporação retirou de circulação mais de 140 quilos de ouro, somando aproximadamente R$ 80 milhões em cargas apreendidas. A maior delas ocorreu dois dias antes, na BR-401, em Boa Vista (RR), com 103 quilos do minério.

O caso de Altamira reforça os indícios de uma rede de tráfico de ouro que atravessa estados da Amazônia Legal, e reacende o alerta sobre os impactos do garimpo ilegal na região.

As investigações continuam sob responsabilidade da Polícia Federal, que vai apurar a origem do ouro e se há envolvimento de organizações criminosas.

Imagem: Agência Gov

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Defesa de Bolsonaro recorre contra prisão domiciliar
Próximo artigo
Livro resgata a trajetória do idealizador do Parque da Cidade em Belém

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

48,886FansLike
3,613FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
bn-avistao-320x320
bn-avistao-320x320
Webbanner_320x320px
Webbanner_320x320px
Verão2025_320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315