PRF apreende 40 kg de ouro ilegal em Altamira; carga avaliada em R$ 20 milhões

Operação interceptou caminhonete com dois adultos, uma criança e um adolescente na BR-230. Em dois dias, PRF retirou mais de 140 kg de ouro das rodovias federais.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta quarta-feira (6), cerca de 40 quilos de ouro transportados de forma irregular na BR-230, no município de Altamira, sudoeste do Pará. Avaliada em R$ 20 milhões, a carga é considerada a segunda maior apreensão de ouro da história nas rodovias federais.

O material estava escondido em uma caminhonete ocupada por dois adultos, um adolescente e uma criança. Os adultos foram detidos e encaminhados à Polícia Federal. Já os menores foram entregues aos órgãos de proteção à infância e juventude.

A ação faz parte de um esforço da PRF para coibir o transporte de minérios ilegais em território nacional. Somente nas últimas 48 horas, a corporação retirou de circulação mais de 140 quilos de ouro, somando aproximadamente R$ 80 milhões em cargas apreendidas. A maior delas ocorreu dois dias antes, na BR-401, em Boa Vista (RR), com 103 quilos do minério.

O caso de Altamira reforça os indícios de uma rede de tráfico de ouro que atravessa estados da Amazônia Legal, e reacende o alerta sobre os impactos do garimpo ilegal na região.

As investigações continuam sob responsabilidade da Polícia Federal, que vai apurar a origem do ouro e se há envolvimento de organizações criminosas.

Imagem: Agência Gov