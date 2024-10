Lula aparece com pontos na cabeça em 1ª agenda após queda

Nesta sexta-feira (25), Lula (PT) fez sua primeira aparição no Palácio do Planalto após o acidente doméstico que sofreu no último sábado (19). Foi possível ver os pontos na cabeça do petista, que participou da cerimônia de assinatura do acordo de Mariana (MG).

Segundo boletim médico divulgado nesta sexta, Lula está com situação “estável” e “apto para o trabalho”. Mais cedo, ele fez novos exames no Hospital Sírio Libanês, em Brasília.

– O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve hoje, 25/10/24, no Hospital Sírio Libanês, unidade Brasília, para repetir avaliação de imagem. O exame está estável em relação aos anteriores. Está apto para exercer sua rotina de trabalho em Brasília. Nova avaliação ocorrerá em cinco dias – diz o boletim assinado pelos médicos Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio.

O Hospital Sírio Libânes também divulgou um comunicado, assinado pelos médicos Rafael Gadia e Luiza Dib, com as mesmas informações do boletim assinado por Kalil e Germoglio. As informações são do jornal o Globo.

Fonte: Pleno News/Foto: Cristiano Mariz/Agência O Globo