Seleção Brasileira escolhe Belém para iniciar preparação para jogo na Venezuela

Com o objetivo de otimizar a logística para os jogos contra Venezuela e Uruguai, a Seleção Brasileira iniciará sua preparação em Belém, antes de seguir para Maturín e Salvador. A convocação da Seleção Brasileira para os próximos jogos será divulgada nesta sexta-feira (1º), às 15h. Os jogadores se apresentam em Belém no dia 11, com os treinos no Mangueirão.

A Seleção Brasileira realizará os treinos em Belém nos dias 11, 12 e 13, embarcando para Maturín em um voo fretado. Manaus e São Paulo também foram considerados, mas a logística de Belém, onde a equipe já obteve um bom resultado, foi a escolhida.

– Tomamos a decisão de fazer a preparação para este jogo em Belém por vários motivos. O primeiro é a localização. A cidade é bem mais próxima de Maturim, um voo de aproximadamente 2 horas e 45 minutos, enquanto outras possibilidades no Brasil, o voo seria muito mais longo. Outro ponto positivo será treinar no Estádio Mangueirão, que tem excelentes condições, principalmente no gramado – disse Rodrigo Caetano, diretor de seleções masculinas, em entrevista ao site da CBF.

A Seleção Brasileira treinará no Barradão, em Salvador, antes de enfrentar o Uruguai. A equipe viajará de avião para a Bahia após o jogo contra a Venezuela.

O Brasil, com 16 pontos, enfrenta a Venezuela em Maturín no dia 14, às 17h, e o Uruguai na Fonte Nova, em Salvador, no dia 19, às 21h45.

Por Marina Moreira

Foto: Acervo A Província do Pará