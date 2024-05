Lulu, Carlinhos Brown e Michel Teló são dispensados da Globo

Após o cancelamento do programa The Voice Brasil, da TV Globo, os cantores Lulu Santos, Carlinhos Brown e Michel Teló não tiveram os contratos renovados com a emissora e agora trabalharão apenas por obra em caso de algum eventual projeto. A informação foi divulgada pelo colunista Alessandro Lo-Bianco, do programa A Tarde é Sua, da RedeTV!, na última sexta-feira (17).

No final do passado, o The Voice Brasil foi cancelado pela Globo após 11 anos no ar, com a exibição de 12 temporadas. O reality musical revelou nomes da música brasileira como Marvilla, Lucy Alves, Ellen Oléria e Sam Alves. O programa foi apresentado por Tiago Leifert nas primeiras nove temporadas, depois por André Marques na décima, e, por fim, Fátima Bernardes nas duas últimas.

Brown, Teló e Lulu foram os jurados mais longevos do reality musical. Além deles, nomes como Claudia Leitte, Ivete Sangalo, Daniel, Gaby Amarantos e Iza também exerceram o papel de avaliadores dos participantes ao longo do tempo em que o programa esteve no ar.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/TV Globo