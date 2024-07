Cinema Francês em Evidência: “Orlando, Minha Biografia Política” no Líbero Luxardo

Prepare-se para uma jornada cinematográfica única e transformadora com “Orlando, Minha Biografia Política”, a partir desta quinta-feira, 25 de julho, até o dia 31 de julho, no Cine Líbero Luxardo.

Nesta produção francesa dirigida por Paul B. Preciado, embarcamos em uma viagem imersiva pela história, identidade e fluidez de gênero, inspirada no romance inovador de Virgínia Woolf. Prepare-se para questionar os limites da norma e celebrar a diversidade em uma experiência cinematográfica imperdível.

Estreia – Exibido em mais de 100 festivais ao redor do mundo e vencedor de 14 prêmios, entre eles, o de melhor elenco na Mostra Um Certo Olhar, no Festival de Cannes de 2023, “A Flor do Buruti” estreia esta semana na programação regular do Líbero Luxardo.

Últimas – “Maxxxine”, de Ti West, e “Entrevista com o Demônio”, de Colin Cairnes e Cameron Cairnes, ambos títulos de terror que têm feito sucesso entre púbico e a crítica especializada, terão as últimas sessões no Cine Líbero. “Maxxxine” segue em cartaz até o dia 31 de julho enquanto “Entrevista com o Demônio” terá sessões no dia 23 de julho, às 19h, e no dia 24 de julho, às 15h.

Gratuito – A comédia americana “Curso de Verão” e o drama alemão “O comerciante das quatro estações” entram na sessão paralela do Cine Líbero Luxardo e terão exibição gratuita nos dias 27 e 29 de julho, às 14h30 e 19h30, respectivamente.

Confira a programação completa no Cine Líbero Luxardo, de 24 a 31 de julho:

ORLANDO, MINHA BIOGRAFIA POLÍTICA

Orlando, ma biographie politique | 2024 | França | Paul B. Preciado | Documentário | Filmes do Estação | 100’ | 14 anos | Leg.

ESTREIA!

Dia 25/07 | 19h20

Dia 26/07 | 17h

Dia 27/07 | 19h20

Dia 28/07 | 17h

Dia 29/07 | 17h40

Dia 30/07 | 17h

Dia 31/07 | 19h20

A FLOR DO BURITI

Crowrã | 2023 | Portugal/Brasil | João Salaviza e Renée Nader | Drama | Embaúba Filmes |125’ | 12 anos | Leg.

ESTREIA!

Dia 25/07 | 17h

Dia 26/07 | 19h

Dia 27/07 | 17h

Dia 28/07 | 19h

Dia 30/07 | 19h

Dia 31/07 | 17h

MAXXXINE

MaXXXine | 2024 | Estados Unidos | Ti West | Terror | Universal Pictures Brasil |

103’ | 18 anos | Leg.

ÚLTIMAS SESSÕES!

Dia 23/07 | 15h e 17h

Dia 24/07 | 16h50 e 18h50

Dia 25/07 | 15h

Dia 26/07 | 15h

Dia 28/07 | 15h

Dia 29/07 | 15h40

Dia 30/07 | 15h

Dia 31/07 | 15h

ENTREVISTA COM O DEMÔNIO

Late Night with the Devil | 2024 | Austrália, Emirados Árabes Unidos | Colin Cairnes

e Cameron Cairnes | Terror | Diamond | 93’ | 16 anos | Leg.

ÚLTIMAS SESSÕES!

Dia 23/07 | 19h

Dia 24/07 | 15h

SESSÃO PARALELA – ENTRADA GRATUITA

CURSO DE VERÃO

Summer School | 1987 | Estados Unidos | Carl Reiner | Comédia | 97’ | 12 anos | Dub.

DIA 27/07 | 14h30

ENTRADA FRANCA

O COMERCIANTE DAS QUATRO ESTAÇÕES

Der Händler der vier Jahreszeiten | 1971 | Alemanha | Rainer Werner Fassbinder |

Drama | 89’ | 16 anos | Leg.

DIA 29/07 | 19h30

ENTRADA FRANCA

DEBATE APÓS A EXIBIÇÃO

Parceria e Curadoria: Cauby Monteiro

SERVIÇO:

Cine Líbero Luxardo

Avenida Gentil Bittencourt, 650 | (Fundação Cultural do Pará) – Nazaré – Belém/Pará

INGRESSO: Inteira: R$ 12,00 | Meia: R$ 6,00

Pagamento: Dinheiro, Pix, cartões de débito e crédito

A bilheteria abre uma hora antes das sessões | Lotação: 98 lugares

É proibido o consumo de alimentos e bebidas na sala de exibição

Realização: Fundação Cultural do Pará (FCP).

Foto: Divulgação