Mãe de Romário, Dona Lita, morre aos 86 anos no Rio de Janeiro

Conhecida como Dona Lita, Manuela Ladislau, mãe do ex-atacante e senador Romário (PL-RJ) morreu nesta quinta-feira (4), aos 86 anos. A causa não foi divulgada. O parlamentar publicou uma homenagem à matriarca nas redes sociais.

– Com infinita tristeza e já com uma saudade imensa, me despeço fisicamente do meu grande amor, a minha rainha, a mulher que me deu a vida e me guiou pelo caminho da honestidade. Minha amada mãe foi ao encontro de Papai do Céu – escreveu o ex-atleta.

Dona Lita ficou conhecida por quebrar garrafas de cerveja toda vez que o filho fazia um gol na Copa do Mundo de 1994, da qual o Brasil saiu tetracampeão mundial. Ela acabou se tornando um personagem icônico na campanha pelo tetra na época.

– Todos que me acompanham, conhecem a minha mãe porque ela sempre esteve comigo. Era ela que se emocionava, me emocionava e emocionava o Brasil quebrando garrafas a cada gol meu na Copa de 94 – disse o senador, que também é presidente do América Football Club RJ.

O clube decretou luto oficial de três dias.

