Fugitivos de Mossoró são presos no Pará; relembre o caso

Deibson Cabral Nascimento e Rogério da da Silva Mendonça, conhecidos nacionalmente por terem fugido da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, foram recapturados pelas forças de segurança nesta quinta-feira (4). Uma fonte da Polícia Federal confirmou que os fugitivos foram presos aqui no Pará.



As buscas pelos criminosos chegaram a 50 dias nessa quarta (3). Estiveram envolvidos na operação mais de 600 agentes de segurança, entre policiais militares, civis, federais, penais e rodoviários federais, além da Força Nacional.

