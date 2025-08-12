Mais de 950 famílias de Ananindeua recebem benefício habitacional do Governo do Pará

Nesta terça-feira (12), cerca de 950 famílias de Ananindeua foram beneficiadas com o programa “Sua Casa”, do Governo do Pará, que oferece recursos de até R$ 21 mil para construção, reforma, ampliação ou adaptação de moradias. O evento contou com a presença do governador Helder Barbalho, da vice-governadora Hana Ghassan, e do presidente da Cohab, Manoel Pioneiro.

O programa, instituído em 2019 por meio do Decreto nº 8.967, visa garantir moradias dignas às famílias em situação de vulnerabilidade, por meio de auxílio financeiro para a compra de materiais de construção e contratação de mão de obra.

Um benefício que transforma vidas

Nos seis primeiros meses de 2025, o programa já havia contemplado centenas de famílias em Ananindeua, e agora esse novo ciclo de entregas amplia o alcance do benefício na Região Metropolitana de Belém. A ação reafirma o compromisso do governo estadual em promover justiça social e seu histórico de investimento no setor habitacional local.

Valor do benefício: até R$ 21 mil por família;

Finalidades permitidas: construção, reforma, ampliação ou adaptação da residência;

Critério de concessão: famílias em situação de vulnerabilidade econômica, com foco em mulheres chefes de família e outras prioridades sociais.

O programa traz maior qualidade de vida ao permitir que famílias realizem reformas necessárias ou construam seu lar com dignidade. O apelo emocional e o agradecimento de quem foi contemplado refletem a relevância desse apoio para a comunidade.

Imagem: Agência Pará