terça-feira, agosto 12, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomePOLÍTICA
POLÍTICA

Mais de 950 famílias de Ananindeua recebem benefício habitacional do Governo do Pará

Nesta terça-feira (12), cerca de 950 famílias de Ananindeua foram beneficiadas com o programa “Sua Casa”, do Governo do Pará, que oferece recursos de até R$ 21 mil para construção, reforma, ampliação ou adaptação de moradias. O evento contou com a presença do governador Helder Barbalho, da vice-governadora Hana Ghassan, e do presidente da Cohab, Manoel Pioneiro.

O programa, instituído em 2019 por meio do Decreto nº 8.967, visa garantir moradias dignas às famílias em situação de vulnerabilidade, por meio de auxílio financeiro para a compra de materiais de construção e contratação de mão de obra.

Um benefício que transforma vidas

Nos seis primeiros meses de 2025, o programa já havia contemplado centenas de famílias em Ananindeua, e agora esse novo ciclo de entregas amplia o alcance do benefício na Região Metropolitana de Belém. A ação reafirma o compromisso do governo estadual em promover justiça social e seu histórico de investimento no setor habitacional local.

Valor do benefício: até R$ 21 mil por família;

Finalidades permitidas: construção, reforma, ampliação ou adaptação da residência;

Critério de concessão: famílias em situação de vulnerabilidade econômica, com foco em mulheres chefes de família e outras prioridades sociais.

O programa traz maior qualidade de vida ao permitir que famílias realizem reformas necessárias ou construam seu lar com dignidade. O apelo emocional e o agradecimento de quem foi contemplado refletem a relevância desse apoio para a comunidade.

Imagem: Agência Pará

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Instituições estaduais e MPPA articulam cadastro de pontos de venda de açaí em Belém
Próximo artigo
Um casal de influenciadores, que havia acabado de ficar noivo, morreu em um trágico acidente de carro off-road

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

48,877FansLike
3,615FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Webbanner_320x320px
Webbanner_320x320px
Verão2025_320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315