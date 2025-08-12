Um casal de influenciadores, que havia acabado de ficar noivo, morreu em um trágico acidente de carro off-road

O casal de influenciadores Stacey Tourout e Matthew Yeomans faleceu após o acidente.
O casal de influenciadores Stacey Tourout e Matthew Yeomans faleceu em um trágico acidente de veículo off-road nas montanhas da Colúmbia Britânica, no Canadá. A fatalidade aconteceu no dia 7 de agosto, e chocou os seguidores do canal Toyota World Runners, que acumula mais de 200 mil inscritos no YouTube.
Detalhes do acidente
De acordo com a Canadian Broadcasting Corporation (CBC), as equipes de resgate foram acionadas por volta das 19h30 para atender a um chamado em uma estrada florestal. Ao chegarem ao local, os socorristas confirmaram que um dos ocupantes já estava sem vida. O segundo chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.
Stacey e Matthew eram conhecidos por documentar a reforma de carros e trailers em seu blog, além de compartilhar suas viagens pela América do Norte e do Sul, inspirando milhares de seguidores com seu estilo de vida aventureiro.
