Mais mobilidade e turismo: Santarém recebeu a duplicação Avenida Fernando Guilhon

A nova Avenida Fernando Guilhon (PA 453) foi inaugurada na manhã de ontem, sábado, 23, em Santarém. Na programação da cidade, o evento contou com a presença do governador Helder Barbalho, da vice-governadora Hana Ghassan, do prefeito Nélio Aguiar, do secretário regional de Governo do Baixo Amazonas, José Maria Tapajós, deputados federais Henderson Pinto e Junior Ferrari e de outras autoridades estaduais e municipais.

Com cinco quilômetros de extensão e mais de 18 metros de largura, a duplicação rodoviária inclui ciclovia e pista de caminhada, representando um marco em vários aspectos importantes do desenvolvimento do município e da região.

A Avenida Fernando Guilhon é a principal rua de entrada da cidade e inclui o acesso ao Centro de Convenções Sebastião Tapajós, construído pelo Governo do Estado, ao aeroporto Maestro Wilson Fonseca e a várias praias e diversos bairros do município.

“Hoje, nós estamos entregando a duplicação da Avenida Fernando Guilhon que liga o aeroporto com o centro da cidade. Uma importante obra que vai fazer com que a vocação do turismo possa cada vez mais se desenvolver no município de Santarém, fazendo com que a economia possa crescer e gerar emprego e renda, para que os empreendedores locais possam vender e produzir mais e assim contribuir para o progresso e a prosperidade da região como um todo”, informou o governador Helder Barbalho.

A pavimentação, com a duplicação da Fernando Guilhon, é um projeto realizado pela Secretaria de Estado de Transportes (Setran), com recursos do Tesouro do Estado, destinado a um orçamento de mais de R$ 19 milhões.

“A inauguração da duplicação da Av. Fernando Guilhon representa um marco histórico para Santarém. Esta importante obra não apenas melhora a mobilidade urbana, mas também impulsiona o desenvolvimento econômico e fortalece o potencial turístico da nossa cidade. Estamos comprometidos em continuar investindo em infraestrutura para proporcionar uma melhor qualidade de vida aos nossos cidadãos. A parceria com o governo do estado rende frutos e qualidade de vida para a nossa população”, disse o prefeito Nélio Aguiar.

A duplicação da rodovia melhora a infraestrutura rodoviária, proporcionando rotas seguras e eficientes para as pessoas. O projeto, também, tem um impacto direto e positivo na atividade turística, na economia local e na segurança do acesso à cidade.

“Essa obra é um passo significativo para o progresso e para a modernização da nossa região. Além de facilitar o acesso às áreas de lazer e aos bairros da cidade, ela reflete o compromisso do governo com o desenvolvimento socioeconômico de Santarém e seu entorno. Estamos confiantes de que essa infraestrutura contribuirá para atrair investimentos, fortalecer o turismo e melhorar a qualidade de vida dos santarenos”, argumentou o secretário regional de Governo do Baixo Amazonas, José Maria Tapajós.

A avenida também se liga à BR 163 (Rodovia Santarém-Cuiabá) e à PA 457, conhecida como “Everaldo Martins”, permitindo o acesso, a partir da sede municipal de Santarém, ao distrito de Alter do Chão, importante destino turístico do estado do Pará.

Imagem: Agência Santarém