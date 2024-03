Pará participou da 16ª Edição Pesca & Companhia Trade Show, em São Paulo

O Pará participou da 16ª edição do tradicional Pesca & Companhia Trade Show, que aconteceu entre os dias 21 e 23 de março, no Pro Magno, em São Paulo (SP). A Secretaria de Estado de Turismo – Setur promove o segmento do turismo de pesca do Estado no evento que reúne fabricantes, lojistas, amantes da pesca esportiva e dos esportes náuticos. Com mais de 100 estandes em exposição, a feira apresentou os principais lançamentos nos segmentos de pesca esportiva e náutica, além de divulgar destinos turísticos paradisíacos para a prática de pesca no Brasil.

Como as políticas públicas da pesca possuem natureza integrada, o Pará marca presença com um estande institucional reunindo além da Setur, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio) e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap). E como co-expositores os municípios de Tucuruí, Jacareacanga, São Geraldo do Araguaia, Piçarra e Parauapebas, além de empresas do segmento: pousada Jundiá, Trombetas Lodge/3H Fishing, Amazônia Fishing Lodge, kendjan Lodge e 80UP Amazon Fishing Trip.

No estande do Pará foram divulgados alguns torneios de pesca do estado, como o Torneio de Pesca Esportiva da Amazônia (Topam) do Lago de Tucuruí, Torneio de Pesca Esportiva de Piçarra (Torpep) e o Torneio de Pesca do Tucunaré de São Geraldo do Araguaia (Torpesaga).

A expectativa dos organizadores em 2024 é superar os números de sucesso da edição anterior. Em 2023, o Trade Show contou com um público de mais de 20 mil pessoas, 100 expositores, 1 mil marcas e mais de R$ 400 milhões em negócios gerados nos setores de pesca esportiva e esportes outdoor.

A organização adianta os principais lançamentos que o público encontrará na maior feira do segmento da América Latina. “Em 2024 a feira cresceu cerca de 25% em relação a 2023 em espaço. A expectativa é receber 15 mil profissionais do setor para fazerem negócios durante os três dias da feira, entre atacadistas, lojistas e operadores de turismo, além de mais de cinco mil visitantes”, prevê Marcelo Claro, organizador do evento.

“O mercado vai evoluindo no mundo todo e o mercado brasileiro acompanha colado na tendência mundial. Por exemplo, os motores de popa estão em franco desenvolvimento de novas tecnologias, atingindo potências nunca imaginadas anos atrás”, completa.

Além da ampla vitrine para produtos náuticos e de pesca, o evento também abre espaço para outros segmentos. O turismo é um que promete aquecer o seu mercado na feira, com a divulgação de destinos brasileiros para a prática da pesca esportiva por parte de municípios e secretarias estaduais. Também durante a programação ocorreu, na quinta-feira (21), o II Fórum Nacional do Turismo da Pesca, com a presença do secretário adjunto de Turismo do Pará, Lucas Vieira, e do secretário adjunto de Gestão e Regularidade Ambiental da Semas, Rodolfo Zahluth.

“O Pesca & Companhia Trade Show é um evento de grande importância para o turismo nacional, especialmente para destinos como o Estado do Pará, que têm na pesca esportiva um atrativo turístico fundamental. A participação do Pará nesta feira é uma oportunidade única para promovermos nossos belíssimos rios e paisagens, mostrando ao público as maravilhas que temos a oferecer. A feira não apenas impulsiona o setor de pesca esportiva, mas também fortalece a economia local, gerando empregos e renda para as comunidades. Estamos muito felizes em participar deste evento e esperamos que ele contribua para o crescimento do turismo de pesca no nosso estado e no Brasil como um todo”, afirma o secretário-adjunto de Turismo do Pará, Lucas Vieira.

FEIRA

O Pesca Trade Show é uma feira internacional de pesca esportiva que ocorre anualmente no Brasil. O evento reúne expositores, pescadores, profissionais do setor e entusiastas da pesca esportiva para apresentar as últimas novidades em equipamentos, acessórios, destinos de pesca e serviços relacionados. Além da exposição, o Pesca Trade Show também costuma oferecer palestras, workshops e outras atividades voltadas para a comunidade de pesca esportiva. É uma excelente oportunidade para networking e para conhecer as tendências do mercado de pesca esportiva. A feira nasceu em 2007 para atender as necessidades do segmento: um evento voltado para o mercado profissional de pesca em que fabricantes, importadores, operadores de turismo pudessem negociar frente a frente com o mercado varejista. É a maior feira de equipamentos e turismo de pesca, camping, tiro esportivo e cutelaria da América Latina. Participam do evento expositores, fabricantes e importadores oficiais das principais marcas mundiais do segmento.

Imagem: Agência Pará de Notícias