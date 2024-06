Projeto Janelas exibe no Cine Líbero Luxardo o documentário o Reggae em Belém do Pará

O documentário “Reggae em Belém do Pará” resgata uma parte da história do movimento reggae na cidade de Belém, destacando sua importância cultural e musical. Com depoimentos de DJs, movimentos, colecionadores e artistas, o filme apresenta a diversidade e o impacto do reggae nas décadas de 70, 80, 90 e 2000. Dirigido pelo jornalista Carlos Rodrigues, o documentário busca eternizar a história do reggae em Belém, valorizando as bandas e artistas que fizeram parte desse movimento e oferecendo um olhar sobre como a música reggae se desenvolveu na cidade ao longo do tempo. O projeto conta com depoimentos de artistas, fãs e incentivadores do ritmo, além de imagens de clubes de reggae, fotografias, vídeos de arquivo e registros de shows internacionais. O objetivo é proporcionar conhecimento e inspiração para as futuras gerações e para os amantes da música reggae.

Segundo João Cirilo do Cine Líbero Luxardo , o projeto Janelas foi criado em 2013 com o intuito de apoiar e oferecer espaço para a produção audiovisual local. A iniciativa visa proporcionar aos produtores audiovisuais locais uma plataforma para realizarem lançamentos de suas obras. Alguns desses lançamentos obtiveram êxito, culminando em estreias que posteriormente se transformaram em sessões regulares.

Hoje, 03/06 | 20h

ENTRADA FRANCA

DEBATE COM DIRETOR CARLOS RODRIGUES APÓS A EXIBIÇÃO

Lotação: 98 lugares | Não é permitido o consumo de alimentos e bebidas na sala de exibição