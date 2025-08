Maju Coutinho embala o tecnomelody durante festa de Gaby Amarantos em Belém

A apresentadora Maju Coutinho surpreendeu os convidados ao demonstrar desenvoltura no ritmo do tecnomelody durante o segundo Xarque da Gaby, festa de aniversário da cantora Gaby Amarantos, realizada na noite de terça-feira (5/8), em Belém. Em vídeo divulgado com exclusividade pelo jornal O Liberal, Maju aparece dançando ao som da aparelhagem Crocodilo, uma das atrações mais esperadas do evento.

O tecnomelody vertente moderna do tecnobrega originado no Pará mistura batidas eletrônicas, vocais melódicos e influências de calypso e carimbó. Gaby Amarantos e seu grupo Tecno Show foram fundamentais na consolidação desse estilo musical que hoje é marca da cena cultural regional.

A presença de Maju no Xarque da Gaby integra uma programação com clima descontraído e estética cultural amazônica. Ela participou também de um almoço celebratório na Ilha do Combu, onde dançou carimbó, conheceu pratos típicos como o “jambo do amor” e interagiu com a anfitriã e outros artistas locais.

Imagem: Reprodução