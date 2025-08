Maytê Piragibe revela traição do ex-marido Marlos Cruz com babá e amigas

A atriz Maytê Piragibe participou do podcast Mil e Uma Tretas e fez revelações impactantes sobre o término de seu casamento com o ator Marlos Cruz, pai de sua filha, Violeta, de 15 anos. Segundo ela, o isolamento entre o casal se intensificou após diversas traições.

Maytê contou que Marlos teve casos com a babá da filha e também com amigas que frequentavam a casa do casal. Ela comentou ainda que descobriu parte dessas traições antes da separação, inclusive através de um perfil falso no Facebook usado por ele para contatar as mulheres. (“Me traiu com a babá, com amigas que frequentavam minha casa. Ele tinha um Facebook falso… Descobri da babá na pré-separação.”)

A atriz classificou os episódios como “traições barra pesada” e disse que sua decisão de encerrar a relação veio pelo bem-estar da filha. “Foi um tapa na cara para tirar ele de casa. Estava insustentável… Sempre fui leal, monogâmica.”

Maytê também falou sobre a maternidade solo enfrentada desde que Violeta tinha apenas 3 anos. Ela afirmou que Marlos se tornou ausente emocional e financeiramente: “É possível contar nos dedos quantas vezes ele a viu em 14 anos. O pai não compra nem o básico, um pijama.”

O casamento teve início em 2010 e terminou em 2013. Desde então, Maytê ficou solteira até iniciar seu atual relacionamento com o surfista Leonardo Balthazar. Até o momento, Marlos Cruz não se posicionou sobre as acusações.

Imagem: Reprodução