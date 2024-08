MDB e partidos coligados indicam Paulo Victor e Tobias Gonçalves para a Prefeitura de Soure

MDB, União Brasil, PSD, Progressistas, PSDB, Cidadania e Republicano se uniram no município de Soure, na Ilha do Marajó, para lançar a chapa majoritária que tem como candidatos Paulo Victor, MDB, e Tobias Gonçalves, Republicano. A homologação das candidaturas ocorreu ontem, sábado, 03, na quadra de esportes do Centro Comunitário Dr. Abel Nunes Figueiredo no Centro da cidade de Soure.

O evento contou com a presença dos deputados Iran Lima, Chicão, presidente da Assembleia Legislativa do Estado, e dos prefeitos de Tailândia e Moju Paulo Jasper (Macarrão) e Nilma Lima, respectivamente.

Na ocasião, o atual prefeito de Soure, Guto Gouvêa, afirmou em seu discurso que a candidatura de Paulo Victor significa a continuidade do progresso do município.

A quadra de esportes do Centro Comunitário Dr. Abel Nunes Figueiredo ficou lotada de políticos e apoiadores do atual prefeito e dos candidatos que irão sucedê-lo na Prefeitura de Soure.

Gouvêa também salientou os trabalhos que ora são realizados e de como a cidade foi preparada para receber o turista e o veranista durante as férias escolares de julho recém-findo. Disse acreditar piamente no sucesso da nova administração e que o trabalho continua em função do apoio que o município recebe do governo do Estado.

Imagem: Reginaldo Ramos/R3 Comunicação