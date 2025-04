“Mãos de Magneto” prende 12 pessoas por furtos de celulares no Mangueirão

Durante o jogo entre Paysandu e CRB, realizado neste domingo (27) no Estádio Mangueirão, a Operação “Mãos de Magneto” prendeu em flagrante 12 integrantes de uma organização criminosa especializada em furtos de celulares, carteiras e joias em grandes eventos. A ação foi coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (Segup), com apoio das polícias Civil e Militar e da Secretaria de Esporte e Lazer (Seel).

Segundo o secretário de Segurança, Ualame Machado, o grupo vinha sendo investigado há três meses, após o aumento de denúncias de furtos em eventos esportivos e shows. As imagens das câmeras de segurança do estádio foram fundamentais para identificar o padrão de atuação dos criminosos.

Os presos – 10 homens e 2 mulheres – foram encaminhados à Delegacia de Proteção ao Torcedor e de Grandes Eventos (DPTGE), instalada no próprio Mangueirão. O grupo, conhecido como “clube dos lanceiros”, já atuava em estádios e eventos de massa em Belém e em outros estados. Com eles, a polícia apreendeu oito celulares, sendo que um deles foi imediatamente devolvido à vítima após anúncio no sistema de som do estádio.

O delegado Marcos André, da DPTGE, destacou que o trabalho de inteligência, aliado a equipes infiltradas no meio do público, foi essencial para o sucesso da operação. Os presos responderão por furto qualificado e associação criminosa, e foram encaminhados ao sistema penitenciário, onde ficarão à disposição da Justiça.

A Segup lembra que vítimas de furtos podem registrar ocorrência em qualquer delegacia ou pela Delegacia Virtual (delegaciavirtual.pa.gov.br). Informações sobre atividades criminosas podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque Denúncia (181) ou pelo WhatsApp (91) 98115-9181.

Imagem: Agência Pará