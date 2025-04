Força da natureza: casa de madeira é levada pelas ondas em Ajuruteua, no Pará

Circula nas redes sociais um vídeo impressionante que mostra uma casa de madeira sendo arrastada pelas ondas na praia de Ajuruteua, localizada no município de Bragança, no nordeste do Pará. O incidente aconteceu perto da torre do farol da região, e as imagens foram gravadas por moradores locais.

No vídeo, é possível ver uma geladeira, uma cama e vários pequenos objetos sendo levados pela força das águas. A cena evidencia a intensidade do fenômeno natural, que causou grandes danos materiais à residência.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Bragança para obter informações sobre as medidas de apoio ao morador afetado e as ações de prevenção que serão tomadas para evitar novos prejuízos na área. Até o momento, a Prefeitura aguarda retorno sobre o caso.

Imagem: Reprodução Redes Sociais