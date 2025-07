Marquinhos lamenta derrota para o Chelsea na final do Mundial

Zagueiro brasileiro foi titular e jogou os 90 minutos da decisão

O PSG sofreu sua primeira derrota em finais nesta temporada, ao perder para o Chelsea por 3 a 0. Marquinhos, zagueiro da equipe parisiense, lamentou o revés, mas se disse orgulhoso dos companheiros.

De acordo com o defensor, os Blues souberam explorar melhor as falhas defensivas e foram mais intensos ao longo dos 90 minutos.

“Acho que o Chelsea foi mais efetivo do que a gente, eles souberam trabalhar bem os espaços e as falhas que a gente teve. Efetividade em uma final é realmente tudo. Eles conseguiram fazer os três gols no começo do jogo, que mudou totalmente a história do time. Acho que fisicamente eles foram melhor que a gente, e conseguiram melhores resultados no ataque”, disse, antes de completar:

“Nem só quando você vence você faz um bom trabalho. Eu tô muito orgulhoso do meu time, o que a gente fez nessa temporada a gente nunca tinha feito antes. Eu com 13 anos de Paris nunca tinha vivido emoções desse jeito, nunca tinha disputado títulos dessa maneira. Claro que a gente queria esse título de hoje, levar esse troféu para casa, mas isso não apaga nada do belo trabalho que a gente fez essa temporada”, analisou, em entrevista à CazéTV.

A equipe francesa conquistou a Tríplice Coroa da Europa nesta temporada, com os títulos da Ligue 1, Copa da França e Champions League. O PSG ainda pode se sagrar campeão do intercontinental, em dezembro.

