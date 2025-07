Trump é aplaudido e vaiado durante premiação da final do Mundial

Presidente dos Estados Unidos marcou presença na decisão

Guilherme Xavier, da CNN

Campeão da Copa do Mundo de Clubes, o Chelsea recebeu o troféu das mãos de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.

De acordo com relatos da reportagem da CazéTV e TV Globo, que estavam no MetLife Stadium, em Nova Jersey, o mandatário recebeu mais vaias do que aplausos dos presentes no local.

O presidente foi uma das atrações após o apito final. Donald Trump entrou em campo com Gianni Infantino, homem forte da Fifa, e cumprimentou a arbitragem que comandou a decisão.

Além da taça, o presidente dos Estados Unidos também participou da cerimônia de entrega dos prêmios individuais. Cole Palmer recebeu o troféu de melhor jogador do torneio das mãos do mandatário.

Trump, inclusive, também passou por uma saia justa na hora de entregar a taça aos jogadores do Chelsea. Ele não se afastou e praticamente comemorou o título com ingleses, mesmo com a tentativa de Gianni Infantino de tirá-lo da festa.

A festa também contou com fogos e fumaça nas cores dos Estados Unidos, que sediou todos os jogos da Copa do Mundo de Clubes.

Divulgação/Chelsea