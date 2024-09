Mec autoriza ensino à distância na faculdade ESMAC

No dia de seu aniversário, 19, a professora Nilse Pinheiro, fundadora do Grupo Madre Celeste e da Faculdade ESMAC, a primeira faculdade do município de Ananindeua, comemora a portaria do Ministério da Educação (MEC), que credencia e chancela a instituição de ensino para a oferta de cursos superiores na modalidade à distância (EAD). Trata-se de um grande marco na história do Grupo de Ensino, com 42 anos de existência e da ESMAC, que este ano completa 24 anos formando bons profissionais para o mercado paraense na região metropolitana de Belém.

Com essa outorga, o Estado do Pará avança mais ainda no Ensino à Distância para o nível superior. O Grupo Madre Celeste tem tradição em educação no Pará e, assim, a autorização tão sonhada para o nível superior na modalidade EAD o torna um pilar mais sólido ainda a despontar da credibilidade e do respeito da população.

Imagem: Divulgação