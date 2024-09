Ação social da CEASA atendeu 4.300 pessoas na quarta-feira, 18

A ação “Setembro Amarelo” realizada pelo Governo do Pará por meio da Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa), atendeu na noite de ontem, quarta-feira, 18, um público de 4.300 pessoas, entre clientes, funcionários, permissionários, caminhoneiros e catadores, que receberam serviços de saúde, beleza e cidadania no mercado do entreposto.

Caroline Freitas, 25 anos, chegou cedo para garantir vaga nas filas. Ela levou o sobrinho Caio Leal, 17 anos para foi tirar sua primeira carteira de trabalho. “Tomei conhecimento através da mídia e vim tirar minha RG e CTPS. Aproveitei e trouxe meu sobrinho”, disse.

Já o vendedor Pedro Lima, 56 anos, cortou o cabelo e tomou vacina. “Estava precisando. A gente vive nessa correria e acaba deixando passar coisas necessárias e importantes. Mas agora a Ceasa faz isso pela gente. Muito bom”, declarou.

Henrique Lobato, violinista participou pela primeira da ação como voluntário. “Vim a convite da Jaila Torres, massoterapeuta, que é minha amiga, e achei esse trabalho lindo e bastante válido, por aqui ser um local onde as pessoas precisam muito desses serviços essenciais. Então fiz questão de me engajar a todos os que aqui estão auxiliando, contribuindo com minha arte para levar alegria por meio da música aos participantes do evento”, explicou.

O presidente Raimundo Santos Júnior ressaltou a importância das parcerias que a cada mês se intensificam. “Esse é mais um projeto vitorioso que já se consolidou no nosso calendário, e que leva inúmeros benefícios a todo o público da Ceasa. Tudo isso é fruto do esforço conjunto dos nossos servidores e dos nossos parceiros, todos esses órgãos, entidades e profissionais voluntários, que chegam para somar nesse objetivo comum de atender a população”, acrescentou.

Durante a ação foram oferecidos cortes de cabelo, design de sobrancelhas, emissão de documentos, consultas médicas e odontológicas, vacinas, testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatite B e C, aferição de pressão arterial e glicemia, massoterapia, distribuição de chope de frutas, água mineral e o tradicional sopão com insumos do mercado. Os permissionários receberam brindes feitos pela equipe do projeto Cozinha Escola.

Dentre os parceiros da Ceasa estavam a Secretaria de Articulação e Cidadania (Seac), Secretaria de Saúde Pública (Sespa), Defensoria Pública do Estado (DPE), Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Delegacia Geral do Estado, Studio Hair Neth Santos e Studio Jaila Torres.

Fotos: Príscyla Moura