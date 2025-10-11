Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 27 milhões

O concurso 2.926 da Mega-Sena será realizado neste sábado (11), com prêmio acumulado de R$ 27 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em casas lotéricas credenciadas ou pela internet. O sorteio ocorrerá às 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. A transmissão será ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

O valor da aposta mínima, com seis números marcados, é de R$ 6. O prêmio principal pode ser retirado em qualquer agência da Caixa Econômica Federal. Caso haja ganhadores, o valor será pago em parcela única.

Imagem:Marcello Casal JrAgência Brasi