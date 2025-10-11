sábado, outubro 11, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

Corpo de filho de escrivã da Polícia Civil, morto em ação da PF, é sepultado na Grande Belém

Em Belém, centenas de pessoas se reuniram para despedir Marcello Victor Carvalho de Araújo, de 24 anos, filho de uma escrivã da Polícia Civil, que foi morto durante uma operação da Polícia Federal no dia 8 de outubro.

Segundo a PF, Marcello teria reagido à abordagem durante cumprimento de mandados da Operação Eclesiastes, mas a família contesta a versão, afirmando que ele foi confundido com o alvo da ação.

O corpo foi velado na tarde da quinta-feira (9) em Belém, e o sepultamento aconteceu na Grande Belém.

Marcello, formado em Educação Física, atuava como auxiliar administrativo na Polícia Civil e era muito querido por familiares e amigos, que o descrevem como tranquilo e próximo à família.

O caso segue sob investigação: o Ministério Público Federal (MPF) abriu procedimento para apurar as circunstâncias da morte.

Imagem: Reprodução

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Mais de 300 romeiros são acolhidos por ação assistencial do Hospital Metropolitano durante o Círio 2025
Próximo artigo
Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 27 milhões

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,251FansLike
3,601FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
Recuperação de Credito 320-x-320
Recuperação de Credito 320-x-320
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315