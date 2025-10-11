Corpo de filho de escrivã da Polícia Civil, morto em ação da PF, é sepultado na Grande Belém

Em Belém, centenas de pessoas se reuniram para despedir Marcello Victor Carvalho de Araújo, de 24 anos, filho de uma escrivã da Polícia Civil, que foi morto durante uma operação da Polícia Federal no dia 8 de outubro.

Segundo a PF, Marcello teria reagido à abordagem durante cumprimento de mandados da Operação Eclesiastes, mas a família contesta a versão, afirmando que ele foi confundido com o alvo da ação.

O corpo foi velado na tarde da quinta-feira (9) em Belém, e o sepultamento aconteceu na Grande Belém.

Marcello, formado em Educação Física, atuava como auxiliar administrativo na Polícia Civil e era muito querido por familiares e amigos, que o descrevem como tranquilo e próximo à família.

O caso segue sob investigação: o Ministério Público Federal (MPF) abriu procedimento para apurar as circunstâncias da morte.

Imagem: Reprodução