Meia do Mushuc Runa morre aos 26 anos em acidente de carro no Equador

Marcos Olmedo foi contratado em junho e somava apenas quatro jogos pela equipe equatoriana

Henrique André, da Itatiaia

Integrante do grupo do Cruzeiro na Copa Sul-Americana deste ano, o Mushuc Runa está de luto neste domingo (24). Por meio das redes sociais, o clube equatoriano lamentou a morte de um de seus jogadores. Marcos Olmedo, de 26 anos, foi vítima de um acidente de trânsito na fronteira com a Colômbia.

Contratado no início de junho e com apenas quatro partidas pelo novo clube, o meia, que não enfrentou a Raposa no torneio continental, morreu na província de Esmeraldas.

Segundo informações da imprensa local, alguns carros colidiram, deixando três mortos. Além de Olmedo, outros dois homens também não resistiram aos ferimentos.

“É com profundo pesar que lamentamos informar o falecimento do nosso querido jogador Marcos Olmedo. Nossas mais sinceras condolências à sua família e amigos neste momento de dor. Descanse em paz, Marcos”, publicou o Mushuc Runa.

A Federação Equatoriana de Futebol (FEF) também lamentou o ocorrido e relembrou que o meio-campista defendeu, além do Mushuc, Aucas, América de Quito, Maracá, Liga de quito e El Nacional — este, o último clube antes de assinar com o Runa e pelo qual conquistou a Copa do Equador do ano passado.

Homenagem antes de jogo

Neste domingo, antes da partida contra o Liga de Quito, jogadores do El Nacional entraram em campo com uma faixa homenageando o ex-companheiro de time. “Estamos por ti, Marcos”.

Divulgação/El Nacional