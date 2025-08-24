Seth Rogen abre o jogo sobre interações inusitadas com fãs

Rogen é produtor e estrela da série O Estúdio

Durante uma recente participação no podcast Happy Sad Confused apresentado pelo jornalista Josh Horowitz, o ator, roteirista e produtor Seth Rogen compartilhou uma curiosidade sobre suas interações com fãs.

Rogen é conhecido por ser um grande defensor do uso de cannabis, inclusive sendo dono da sua própria marca de uso recreativo, a Houseplant. Então, não é surpresa que seus fãs tenham um pedido um pouco inusitado quando encontram com ele.

“As pessoas querem fumar maconha comigo“, disse o ator. Questionado se ele possui alguma regra sobre essas interações, Rogen elaborou, “Normalmente, não. Se parecer que vai ser muito especial para o fã, às vezes eu topo. Houve momentos em que pensei, ‘esse é um grande momento pra essa pessoa, o mínimo que posso fazer é fumar um pouco com ela’.”

Seth Rogen possui residência em Vancouver, no Canadá, e em Los Angeles, nos Estados Unidos. O uso de maconha é legalizado nas duas cidades.

Em O Estúdio, Seth Rogen estrela como o recém-promovido chefe de um estúdio de cinema, o Continental Studios. Desesperado pela aprovação de celebridades, ele e sua equipe de executivos do devem conciliar as demandas corporativas com ambições criativas enquanto tentam manter os filmes vivos e relevantes. The Studio reúne um elenco liderado por Catherine O’Hara, Kathryn Hahn, Ike Barinholtz, Chase Sui Wonders, Bryan Cranston, Keyla Monterroso Mejia e Dewayne Perkins.