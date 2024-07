Michelle Bolsonaro aciona o STF contra Gleisi Hoffmann

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF), buscando esclarecimentos de Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, sobre comentários feitos nas redes sociais. As declarações de Hoffmann associam a família Bolsonaro a diversos escândalos, incluindo o controverso caso das joias sauditas e supostas práticas de corrupção.

As acusações, divulgadas pela própria Hoffmann na plataforma X, antigo Twitter, apontaram possíveis envolvimentos em crimes como rachadinhas e até tentativas de golpe de Estado, desencadeando um conflito político que agora alcança o nível judicial. Este litígio vem em um momento delicado, marcando mais um capítulo das intensas disputas políticas recentes no Brasil.

O que Michelle Bolsonaro está buscando no STF?

Na ação movida no STF, a representação de Michelle Bolsonaro, conduzida pelo advogado Marcelo Bessa, pede que Gleisi Hoffmann forneça explicações detalhadas sobre suas acusações. O objetivo é determinar a extensão dos delitos de calúnia e difamação, facilitando a possível formulação de uma queixa-crime por parte de Michelle.

O documentação ressalta a necessidade de clareza nas afirmações de Hoffmann para que se possa verificar a verdadeira autoria e materialidade dos crimes alegados. A rigorosidade na apuração dessas alegações é vista como essencial para o processo judicial que pode se seguir.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Igo Estrela / Metrópoles