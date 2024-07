Ao vivo | Paysandu x Ponte Presta | Série B | 20.07.24

Paysandu e Ponte Preta se enfrentam neste sábado (20), às 18h, no Estádio Banpará Curuzu, em Belém, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida será transmitida ao vivo em todas as redes sociais do Grupo Marajoara, na Rádio e TV Marajoara AM 1330 e canal 50.1.

Ambas equipes estão buscando uma posição melhor na tabela.O Papão chega embalado para o confronto, somando 2 vitórias e 3 empates nos últimos cinco jogos. A equipe paraense ocupa a 12ª colocação na tabela, com 20 pontos. Já o Ponte Presta vem em uma sequência de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, e está na 11ª posição, com 20 pontos.

Acompanhe ao vivo: