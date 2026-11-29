Em entrevista à CNN, o presidente da Argentina, Javier Milei, voltou a chamar Lula da Silva (PT) de ladrão e disse não ter interesse em ir à cerimônia de posse, prevista para 5 de janeiro de 2027, em Brasília. O argentino também afirmou que não gostaria de receber um convite para o evento e voltou a fazer críticas ao petista.

Questionado sobre a possibilidade de participar da cerimônia, Milei disse que não foi chamado e que não teria interesse em comparecer. Na resposta, usou acusações contra o brasileiro para justificar sua posição e voltou a mencionar a prisão do presidente brasileiro.

Durante a conversa, o presidente argentino afirmou que não considera ofensivas as declarações que costuma fazer sobre Lula. Ele também sustentou que suas críticas têm fundamento e citou as condenações do petista, posteriormente anuladas pela Justiça brasileira.

– Eu não minto sobre ele. Quando digo que é um corrupto, é um corrupto. Quando digo que foi um presidiário, foi um presidiário […] Portanto, em nenhum momento eu o insultei nem nada parecido. O que eu disse é que ele é um corrupto, um ladrão e que esteve preso, o que é tudo verdade. E, além disso, ele não provou sua inocência, ele saiu por um recurso administrativo – declarou.

A fala de Milei ocorre em meio ao desgaste nas relações entre os dois países. O governo brasileiro chegou a avaliar a possibilidade de convidar o presidente argentino para a cerimônia de janeiro, como uma tentativa de reduzir as divergências entre os chefes de Estado.

A iniciativa, porém, perdeu força após novas manifestações de integrantes do governo argentino contra o processo eleitoral brasileiro. O chanceler Pablo Quirno voltou a questionar a eleição de outubro, vencida por Lula no segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL).

Diante do cenário, o Palácio do Planalto decidiu não encaminhar convites a Milei nem ao ministro das Relações Exteriores da Argentina. A possibilidade de chamar outras autoridades argentinas, entretanto, foi considerada para preservar o diálogo entre os países.

Entre os nomes cogitados estão os ex-presidentes Mauricio Macri e Alberto Fernández. Eles poderão receber convites em caráter pessoal, sem representar uma aproximação direta entre os atuais governos.

Fonte e imagem: Portal Pleno.News