Millena Brandão, atriz mirim do SBT e influenciadora digital, morre aos 11 anos em São Paulo

A atriz mirim Millena Brandão, de apenas 11 anos, faleceu nesta sexta-feira (2), em São Paulo, após ter sua morte encefálica confirmada às 16h55 pelo Hospital Geral do Grajaú. A menina estava internada em estado gravíssimo desde o dia 29 de abril, após sofrer uma parada cardíaca. A informação foi confirmada pela família nas redes sociais da artista.

Millena começou a passar mal na segunda-feira (28), se queixando de dores de cabeça e cansaço. Ela foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Maria Antonieta, onde seu estado se agravou. Na manhã do dia seguinte, sofreu uma parada cardíaca e foi transferida para o Hospital do Grajaú, na zona sul da capital paulista. A transferência para o Hospital das Clínicas chegou a ser autorizada, mas não pôde ser realizada devido à instabilidade do quadro.

Segundo a mãe, Thays Brandão, inicialmente não havia vaga na UTI, o que fez com que Millena fosse levada para um quarto comum. Ainda de acordo com a família, exames identificaram uma mancha incomum no cérebro, e os médicos passaram a suspeitar de morte encefálica, o que foi posteriormente confirmado.

Millena Brandão era conhecida por sua participação como figurante na novela “A Infância de Romeu e Julieta”, exibida pelo SBT, e também atuou na série “Sintonia”, da Netflix. Além disso, fazia parte da Cia Artística En’cena, onde se preparava para o teatro musical. Com mais de 155 mil seguidores nas redes sociais, a jovem também era modelo e influenciadora, compartilhando momentos de sua rotina com fãs e seguidores.

Em nota oficial, o Hospital do Grajaú lamentou profundamente a morte e afirmou que a menina recebeu todos os cuidados possíveis desde a chegada à unidade. “Nos solidarizamos com os familiares e reafirmamos nosso compromisso com um cuidado digno e humano”, diz o comunicado.

O Brasil se despede de uma jovem artista talentosa que já encantava o público com sua presença na TV e nos palcos, deixando um legado precoce e uma legião de admiradores comovidos.

Imagem: Divulgação Internet