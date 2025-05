Show de Lady Gaga em Copacabana terá tempo firme e mais de 1,6 milhão de pessoas

O show gratuito da cantora Lady Gaga, que acontece neste sábado (3) na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, promete reunir uma multidão de mais de 1,6 milhão de fãs. A apresentação será às 21h45, em um palco montado em frente ao hotel Copacabana Palace. A festa começa mais cedo, às 17h30, com DJs animando o público.

A previsão do tempo é positiva para quem vai curtir o evento. Segundo o Sistema Alerta Rio, da Prefeitura do Rio de Janeiro, o céu deve ficar claro a parcialmente nublado e não há previsão de chuva. As temperaturas estarão amenas, com mínimas de 14ºC na madrugada de sábado e máximas de até 31ºC durante o dia. O vento deve ser fraco a moderado.

Por conta do grande público, a prefeitura recomenda que as pessoas usem transporte público, principalmente o metrô, já que o acesso de carros e ônibus fretados será bloqueado em Copacabana.

Outras orientações importantes incluem beber bastante água, comer alimentos leves, não entrar no mar à noite por risco de afogamento, usar roupas confortáveis, levar remédios de uso contínuo e portar um documento com telefone para emergências.

