Ministério do Turismo assina convênio de qualificação turística para a COP 30 com o Governo do Pará

Inaugurada recentemente em Belém pelo Ministério do Turismo, a Escola Nacional de Turismo iniciou a descentralização de suas atividades de qualificação, a partir de uma nova parceria com a Secretaria de Estado de Turismo para ampliar a oferta de cursos no setor. O convênio foi assinado nesta sexta-feira, 20, na capital paraense, pela secretária executiva do MTur, Ana Carla Lopes, e o secretário de Estado de Turismo, Eduardo Costa.

Por meio da cooperação, o Ministério do Turismo vai garantir a liberação de R$ 1 milhão ao Executivo local, que investirá na disponibilização de vagas do seu Programa “Capacita COP 30”. Serão 15 turmas em diferentes cursos, como “Protocolo e Cerimonial” e “Agente Comunitário para o Turismo”. Também haverá qualificações focadas no setor de bares e restaurantes, totalizando 450 vagas ainda no primeiro semestre de 2025.

A secretária executiva do MTur, Ana Carla Lopes, afirmou que o convênio é o primeiro de muitos e que a Pasta, com a Escola Nacional de Turismo, deixará um legado da COP 30 ao Pará. “Nosso objetivo é preparar ao máximo a mão de obra turística da cidade de Belém para a COP 30, mas também para o legado que será deixado. Isso certamente fortalecerá o setor de turismo, onde esse pessoal qualificado fará toda a diferença no receptivo turístico da capital paraense”, enfatizou Ana Carla.

O secretário de Estado de Turismo, Eduardo Costa, celebrou a parceria entre o MTur e o Governo do Pará. “O Ministério do Turismo, que já tomou uma iniciativa superimportante para a qualificação no Pará, com a inauguração da Escola Nacional de Turismo, agora reforça essa parceria com o Governo do Pará, com essa transferência de recursos que vão incrementar a oferta de cursos dentro do programa ‘Capacita COP 30’. Com isso, sem dúvida, daremos mais um salto na qualificação para o mercado de turismo no Pará”, afirmou Costa.

COOPERAÇÃO

A Escola Nacional de Turismo foi inaugurada em Belém no último dia 29 de novembro pelo ministro do Turismo, Celso Sabino; o governador do Pará, Helder Barbalho, e autoridades locais. O espaço ocupa instalações do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), por meio de um Acordo de Cooperação Técnica pelo qual a instituição executa cursos presenciais e a distância, contemplando a capital paraense e o interior do estado.

No primeiro ciclo de cursos, a Escola está ofertando 4,7 mil vagas nas cidades de Belém, Santarém, Vigia e Bragança e, também, de forma online, em todo o Pará. A lista de cursos inclui disciplinas a exemplo de “Gestão de Negócios para o Turismo”, “Educação Ambiental e Sustentabilidade”, “Governança para a Hospedagem Familiar” e “Condutor de Atrativos Turísticos”, entre outros, além de idiomas como inglês e espanhol.

O objetivo da unidade é fortalecer a atividade turística na capital paraense com foco na realização da COP 30. Além de Belém, o Rio de Janeiro (RJ), uma das principais portas de entrada de visitantes estrangeiros no Brasil, também ganhará uma Escola Nacional de Turismo, no próximo ano.

Imagem: Alessandra Serrão/MTur