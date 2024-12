Futebol Feminino em Alta: Estratégia Nacional entrega resultados em 2024

A Estratégia Nacional para o Futebol Feminino, instituída pelo Decreto nº 11.458, completou um ano em março e já mostra resultados significativos, impulsionando a prática do futebol feminino no país.

Inclusive já alcançou diversas conquistas em seu primeiro ano, mas os planos não param por aí. O objetivo é construir um legado duradouro, fomentando o esporte desde a base até a alta performance, com mais treinadoras, árbitras e campeonatos de alto nível, culminando na Copa do Mundo de 2027.

“O Brasil vai capitanear mais uma Copa do Mundo, desta vez, feminina. Nós temos a total certeza de que será uma mola propulsora do crescimento do esporte feminino no Brasil. Isso reflete o compromisso do Governo Federal e do Ministério do Esporte em promover a modalidade feminina e seu papel transformador, além de fortalecer a posição do país como líder global no cenário esportivo”, afirmou o ministro do Esporte, André Fufuca.

A Estratégia Nacional para o Futebol Feminino pensa na missão da democratização do esporte e de atividades de físicas de transformação social. A visão esporte como valor essencial para a população, com os valores inclusão, diversidade, integridade e equidade”, disse o secretário nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, Athirson Mazolli.

Durante a assinatura do decreto que instituiu a Estratégia Nacional para o Futebol Feminino, o presidente Lula reforçou o apoio do governo à candidatura brasileira para sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027. “Será um evento extraordinário, motivador, da construção de uma consciência política junto ao povo brasileiro, para que ele entenda a participação da mulher efetivamente em todos os cantos em que ela puder participar, onde ela quiser, do jeito que ela quiser”, concluiu Lula.

Centro de Futebol Feminino do Brasil

Inaugurado em 2024, o primeiro Centro de Desenvolvimento do Futebol Feminino (CDFF) do Brasil, localizado em Porto Alegre, atende 120 meninas de 13 a 17 anos, oferecendo equipamentos esportivos e um ambiente adequado para a prática do futebol. A iniciativa contou com um investimento de R$ 200 mil do Governo Federal e R$ 2 mil da prefeitura.

Foto: Rede Sociais Atleta da Tuna – Amanda Gomes