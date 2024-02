Ministro ameaça: “Se Bolsonaro falar um ai do STF, será preso”

De acordo com o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) ameaçou prender o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se, durante a manifestação na Avenida Paulista no próximo domingo (25), ele fizer alguma crítica ao Judiciário.

Jardim noticiou que há “um consenso entre os ministros de que se o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) criticar asperamente a Corte ou alguns de seus ministros, poderá ser preso imediatamente”.

O ato está marcado para mostrar o apoio da população ao ex-presidente e também para defender o Estado Democrático de Direito. Bolsonaro já gravou vídeos dizendo para que os manifestantes não levem faixas, nem cartazes que façam críticas a qualquer pessoa e deixou claro que será um ato pacífico.

– Eu peço a todos vocês que compareçam trajando verde e amarelo. E, mais do que isso, não compareçam com qualquer faixa ou cartaz contra quem quer que seja – disse o ex-presidente, em um vídeo.

Fonte: Pleno News/ Foto: Instagram @jairbolsonaro