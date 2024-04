Belém sedia a partir deste domingo o Fórum das Cidades Amazônicas

Começou na manhã deste domingo, 14, no Palácio Antônio Lemos, centro de Belém, o Fórum das Cidades Amazônicas, com a presença do ministro das Cidades, Jader Filho, que se estenderá até a próxima sexta-feira, 19.

O ministro das Cidades é também o presidente do Foro de Ministros e Altas Autoridades de Habitação e Urbanismo da América Latina e Caribe (MINURVI).

O evento ocorre concomitantemente com a Reunião Ministerial de Países Amazônicos do MINURVI, que abordará o tema “Sustentabilidade das Cidades Amazônicas no âmbito da Nova Agenda Urbana”.

Para realizar o evento foram enviados convites à Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, além do Ministro de Habitação, Territórios e Manutenção de Barbados, Dwight G. Sutherland, que exerce a Vice-presidência do MINURVI neste ano.

SOBRE O MINURVI

Trata-se de um Fórum de Ministros e Máximas Autoridades de Habitação e Urbanismo da América Latina e Caribe, entidade intergovernamental de coordenação e cooperação que promove o desenvolvimento sustentável dos assentamentos humanos, composta pelos Ministros de Estado e autoridades Governamentais. O MINURVI visa promover a cooperação e a troca de experiências nas áreas de habitação e desenvolvimento urbano sustentável na região. Procura abordar desafios comuns que os países enfrentam em termos de acesso à habitação, modernização de assentamentos informais, desenvolvimento de infraestruturas urbanas, gestão de terras e promoção de cidades inclusivas e sustentáveis.

O FÓRUM

O fórum Urbanshift acontecerá tem como tema “Financiamento para Cidades Verdes e Resilientes”. Durante o evento, representantes de cidades e governos nacionais terão a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos e construir conexões com empresas e investidores interessados em trabalhar com cidades, além de vivenciar o contexto amazônico único de Belém por meio de visitas guiadas de estudo em toda a cidade. Os representantes das cidades participantes também poderão assistir aos cursos de capacitação da Academia de Cidades UrbanShift sobre: Acesso ao Financiamento Climático Urbano, Economia Circular e Gestão do Crescimento Urbano. O Fórum reunirá representantes de cidades da plataforma UrbanShift na América Latina e do projeto CITinova do Brasil, bem como governos nacionais, cidades convidadas e especialistas em desenvolvimento urbano integrado, financiadores e instituições líderes na região. Cerca de 250 pessoas de mais de 30 cidades e 12 países devem comparecer. O Fórum terá como base uma série de atividades presenciais realizadas na região pela plataforma UrbanShift que abordam o desafio de combater os impactos das mudanças climáticas e superar os atrasos no desenvolvimento. Para isso, é fundamental explorar oportunidades para destravar investimentos. Nesse contexto, o Fórum se concentrará em explorar o financiamento da sustentabilidade urbana e da adaptação climática nas cidades latino-americanas.

ECLEI

O 3º Encontro Nacional do ICLEI Brasil reunirá os governos locais associados ao ICLEI, seus parceiros, e demais atores interessados no desenvolvimento urbano sustentável, para apresentar e debater a implementação das principais agendas globais de desenvolvimento e a contribuição dos governos subnacionais brasileiros no enfrentamento à emergência climática, por meio de ações colaborativas nos 5 caminhos de desenvolvimento sustentável propostos pelo ICLEI: de baixo carbono; resiliente; baseado na natureza; circular; e equitativo e centrado nas pessoas. O Encontro demonstra o compromisso firmado pelos governos locais participantes e de seus parceiros com o desenvolvimento urbano sustentável no Brasil, como um primeiro passo para os debates da COP 30 e 16.

Imagem: Divulgação