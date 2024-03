Morre o dono da Livraria Cultura, Pedro Herz, aos 83 anos

O empresário Pedro Herz, dono da Livraria Cultura, morreu, nesta terça-feira (19), aos 83 anos. O óbito foi confirmado por seu filho, Sérgio Herz, CEO da livraria.

De acordo com Sérgio, o empresário sofreu um ataque cardíaco durante a madrugada em seu apartamento, no edifício Copan, em São Paulo. O velório ocorreu na manhã desta terça, por volta das 10h, e o sepultamento ocorre na parte da tarde, no Cemitério Israelita do Butantã.

Pedro Herz nasceu em São Paulo em 1940. Sua família, de judeus alemães, veio para o Brasil fugindo da perseguição nazista. O negócio literário da família foi iniciado pela mãe de Pedro, Eva, em 1947, com a Biblioteca Circulante, que anos mais tarde evoluiu para a Livraria Cultura.

A história foi contada na autobiografia intitulada O Livreiro, lançada em 2017.

A Livraria Cultura chegou a ter 18 lojas espalhadas pelo Brasil, mas entrou em recuperação judicial em 2018 com uma dívida de R$ 285 milhões.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/YouTube FecomercioSP