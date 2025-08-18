segunda-feira, agosto 18, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Mostra Ecofalante de Cinema chega a Belém com programação gratuita e socioambiental

A Mostra Ecofalante de Cinema, considerada o principal festival sul-americano de audiovisual com foco socioambiental, retorna a Belém entre os dias 20 de agosto e 3 de setembro. A exibição acontece no Cine Líbero Luxardo e no Sesc Ver-O-Peso, com 45 filmes gratuitos, seguidos de debates para democratizar o acesso à cultura e fortalecer o diálogo ambiental.

Nesta segunda edição em Belém, quase 60% dos filmes são dirigidos por mulheres, incluindo cineastas paraenses renomadas como Aldira Akay, Beka Munduruku, Rilcélia Akay e Priscilla Brasil. A abertura, reservada a convidados no dia 20, será marcada pelo potente documentário “Não Haverá Mais História Sem Nós”, da cineasta paraense Priscilla Brasil, que retrata a exploração da floresta amazônica e questiona o racismo estrutural presente na ideia do “vazio demográfico”.

A Mostra ainda presta homenagem ao cineasta Hermano Penna, com exibições dos filmes “Fronteira das Almas”  premiado por sua fotografia e direção  e do clássico *“Sargento Getúlio”*.

Programação para o público:

Cine Líbero Luxardo: exibições de 21 a 27 de agosto;

Sesc Ver-O-Peso: sessões de 28 de agosto a 3 de setembro.

A curadoria inclusiva e os títulos selecionados reafirmam a relevância da Ecofalante como movimento cultural, principalmente com Belém se preparando para sediar a COP30 e intensificando o protagonismo sustentável na região.

Imagem: Agência Pará

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
ADEPARÁ abre inscrições para 58 vagas temporárias; edital segue de 18 a 20 de agosto
Próximo artigo
Sefa apreende guindaste hidráulico e 78 cabeças de gado durante fiscalização em rodovias do Pará

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

48,871FansLike
3,614FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Webbanner_320x320px
Webbanner_320x320px
Verão2025_320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315