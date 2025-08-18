Mostra Ecofalante de Cinema chega a Belém com programação gratuita e socioambiental

A Mostra Ecofalante de Cinema, considerada o principal festival sul-americano de audiovisual com foco socioambiental, retorna a Belém entre os dias 20 de agosto e 3 de setembro. A exibição acontece no Cine Líbero Luxardo e no Sesc Ver-O-Peso, com 45 filmes gratuitos, seguidos de debates para democratizar o acesso à cultura e fortalecer o diálogo ambiental.

Nesta segunda edição em Belém, quase 60% dos filmes são dirigidos por mulheres, incluindo cineastas paraenses renomadas como Aldira Akay, Beka Munduruku, Rilcélia Akay e Priscilla Brasil. A abertura, reservada a convidados no dia 20, será marcada pelo potente documentário “Não Haverá Mais História Sem Nós”, da cineasta paraense Priscilla Brasil, que retrata a exploração da floresta amazônica e questiona o racismo estrutural presente na ideia do “vazio demográfico”.

A Mostra ainda presta homenagem ao cineasta Hermano Penna, com exibições dos filmes “Fronteira das Almas” premiado por sua fotografia e direção e do clássico *“Sargento Getúlio”*.

Programação para o público:

Cine Líbero Luxardo: exibições de 21 a 27 de agosto;

Sesc Ver-O-Peso: sessões de 28 de agosto a 3 de setembro.

A curadoria inclusiva e os títulos selecionados reafirmam a relevância da Ecofalante como movimento cultural, principalmente com Belém se preparando para sediar a COP30 e intensificando o protagonismo sustentável na região.

Imagem: Agência Pará