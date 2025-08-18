ADEPARÁ abre inscrições para 58 vagas temporárias; edital segue de 18 a 20 de agosto

Começam nesta segunda-feira (18) as inscrições para o 11º Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Agência de Defesa Agropecuária do Pará (ADEPARÁ), com prazo máximo até quarta-feira (20), conforme o edital Nº 01/2025. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas exclusivamente no site do SIPROS (Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado) .

O processo oferece um total de 58 vagas distribuídas entre os níveis superior, médio, técnico e fundamental, espalhadas por 34 municípios e dois distritos do estado. As oportunidades incluem cargos como médico veterinário, engenheiro agrônomo, contador, assistente social, assistente administrativo, agente fiscal agropecuário e auxiliar de campo, com remuneração variando entre R$ 1.688,55 e R$ 2.782,59, além de benefícios como vale-alimentação .

O PSS será realizado em três etapas: inscrição habilitatória, análise documental e curricular, e entrevista que poderá ocorrer por videoconferência via WhatsApp ou Google Meet .

Imagem: Agência Pará