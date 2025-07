Motoristas do CIIR transformam transporte social em cuidado e acolhimento para pessoas com deficiência

Neste 25 de julho, Dia do Motorista, o Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), em Belém, reforça o valor do transporte social como parte essencial do processo de cuidado e reabilitação dos seus usuários. Muito mais do que apenas levar e trazer, o serviço representa acolhimento, empatia e segurança para quem enfrenta desafios diários de mobilidade.

Voltado principalmente para pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida, o transporte social do CIIR é pensado de forma personalizada. As rotas são planejadas conforme a rotina dos usuários, garantindo pontualidade e conforto.

Um dos profissionais que vive esse compromisso todos os dias é o motorista Marcus Machado. Há três anos no CIIR, ele é responsável pelo transporte de usuários de diversos bairros da capital. Segundo Marcus, o vínculo criado com os pacientes e seus familiares é o que mais o motiva.

“Às vezes só percebemos a importância do nosso trabalho quando ela é demonstrada. Já saí na chuva e familiares correram com sombrinhas para me proteger. Disseram: ‘se você adoecer, quem vai nos buscar?’. Isso me marcou profundamente”, lembra.

Para ele, cada trajeto vai além da direção: é uma oportunidade de renovar esperanças.

“O que me inspira é ver a luta diária de cada um. Aqui no CIIR, ninguém desiste. Estamos juntos nessa construção.”

Apoio que muda rotinas

Quem sente na pele o impacto positivo desse serviço é a dona de casa Wanessa Silva, de 37 anos. Ela é mãe e cuidadora do pequeno Wendel Silva, de 6 anos, que tem paralisia cerebral e atraso no desenvolvimento. Juntos, saem de Icoaraci para realizar sessões de terapia ocupacional, fonoaudiologia, fisioterapia e hidroterapia no CIIR.

“O transporte social do CIIR facilita muito a nossa vida. Não seria possível fazer todos esses acompanhamentos sem esse apoio. O motorista é sempre muito atencioso e respeitoso. Isso faz toda a diferença”, afirma Wanessa.

Mais que logística, um elo de cuidado

De acordo com Ivana Pimentel, supervisora do setor de Transporte do CIIR, o serviço vai muito além da logística. Ele garante que os usuários consigam dar continuidade ao tratamento com segurança e dignidade.

O transporte é destinado prioritariamente a pessoas com deficiência física e/ou que utilizam cadeira de rodas. Para ter acesso, é necessário que a família ou responsável faça a solicitação ao Serviço Social do Centro Especializado em Reabilitação (CER IV). A equipe avalia a possibilidade de inclusão conforme a disponibilidade e rotas existentes.

Os veículos são adaptados, comportam até quatro usuários cadeirantes com seus acompanhantes e possuem sistema de fixação para cadeiras de rodas. Os motoristas recebem orientações constantes sobre empatia e respeito no atendimento.

“Esse serviço é uma verdadeira experiência de inclusão. Os motoristas fazem parte do processo de reabilitação. Parabenizo cada um deles pelo compromisso e dedicação. Eles fazem a diferença na vida de cada usuário que atendemos”, destaca Ivana.

Sobre o CIIR

Referência no Pará, o CIIR oferece assistência de média e alta complexidade a pessoas com deficiência visual, física, auditiva e intelectual. O acesso aos serviços ocorre via encaminhamento das unidades de saúde dos municípios, por meio da Central de Regulação Municipal e Estadual.

O CIIR funciona na Rodovia Arthur Bernardes, nº 1.000, em Belém.

Informações: (91) 4042-2157 / 58 / 59.

Imagem: Agência Pará