Em duas gestões como prefeito de Salinópolis, município do nordeste paraense, microrregião do Salgado, a 240 quilômetros da capital, Paulo Henrique da Silva Gomes, o PH, acumulou uma verdadeira “avalanche” de broncas que envolvem improbidade administrativa, condenação por execução de obras sem licitação, desvio de recursos, obras iniciadas e jamais terminadas, descaso com a chamada “coisa pública” etc. Ele é candidato novamente ao cargo de prefeito e está em franca campanha, fato este que deixa a população do município, que foi a mais prejudicada pelas gestões anteriores do ex-prefeito, completamente revoltada.

Em inúmeras vezes, PH foi procurado pela reportagem para comentar os fatos e dar sua versão, mas jamais respondeu aos questionamentos, seguindo em campanha como se nada devesse à sociedade.

A gestão do ex-prefeito Paulo Henrique Gomes, o chamado PH, deixou inúmeras obras inacabadas, abandonadas ou precárias e de péssimas qualidades. Dentre elas estão a Escola “Eugênio Marcelino”, Escola “Santa Rosa”, Escola “Nossa Senhora Auxiliadora”, UBS Porto Grande, obra do pedalinho iniciada e não finalizada, piscina da Policlínica e piscina da Escola “Cecília de Nazaré”, todas sem bomba hidráulica e com inúmeras infiltrações. Na Escola “Eduardo Guimarães”, o telhado desabou e as aulas tiveram que ser suspensas, causando prejuízo ao calendário escolar dos alunos. Além disso, diversas obras, conforme relatório do PAR, estão sem prestação de contas da gestão do candidato quando passou pela prefeitura municipal.

Segundo o que se comenta em Salinas, muitas dessas obras, além de inacabadas e abandonadas, receberam recursos e não houve prestação de contas com os órgãos competentes, daí a série de processos que corre pelo Ministério Público contra o ex-gestor.

Laudos realizados por perícia técnica de engenheiros, constatam obras inacabadas e abandonadas, irregulares, precárias, como é o caso da Escola “Eduardo Guimarães”, cujo teto quase desabou na cabeça dos alunos.

Há ainda uma denúncia chegada da população de Salinas à redação, acerca de outra obra muito importante que também não foi concluída: a construção do pedalinho. Após três tentativas de licitação fracassadas, a gestão municipal de PH iniciou sem licitação e sem homologação. E mesmo com dinheiro em conta, não concluiu o serviço, causando mais frustração aos moradores da cidade. Com isso e muitas outras situações já acima mencionadas, foram deixadas inúmeras dívidas a pagar, deixadas pelo ex-gestor e atual candidato para o próximo prefeito que for assumir a administração municipal.

A reportagem recebeu farta documentação que comprova a infinidade de crimes de responsabilidade contra o patrimônio público cometido pelo candidato Paulo Henrique da Silva Gomes.

Imagens: Reprodução