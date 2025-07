Fiscalização integrada reforça a segurança nos rios e ilhas de Belém no veraneio 2025

As ações de fiscalização e prevenção nos rios, realizadas por agentes de segurança pública em ações integradas, foram intensificadas no primeiro final de semana de julho nas ilhas, balneários, portos e marinas da Região Metropolitana de Belém. O objetivo principal é fiscalizar a regularização em bares, restaurantes e embarcações, a fim de garantir a segurança dos frequentadores e ribeirinhos que residem nessas áreas.

As ações são coordenadas pelo Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFLu), vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), em conjunto com a Delegacia de Polícia Fluvial (DPFlu) e a Companhia Independente de Policiamento Fluvial (CIPFlu), além de outros órgãos de fiscalização federal, estadual e municipal que integram a Operação Verão 2025, que iniciou em 28 de junho e segue até 04 de agosto.

“Dentro da operação verão nós temos um trabalho específico relacionado à região das ilhas. Não só por todo o Pará, mas especialmente na Região Metropolitana de Belém, onde temos dezenas de ilhas e que precisam ser cobertas, visto que temos um movimento muito grande de moradores da RMB, além de turistas, que frequentam a ilha do Combu, de Cotijuba, Outeiro, várias outras ilhas aqui próximas. Em razão disso, a gente deflagrou uma operação específica nos rios, tendo uma Base em uma lancha que serve de Delegacia Móvel próximo à Praça Princesa Isabel, reunindo os pontos focais das forças de segurança que atuam no patrulhamento. Além disso, o apoio de embarcações que nós utilizamos para fazer as abordagens, fiscalizações de motos aquáticas, de embarcações, de passageiros. Além disso, orientação e preparação aos restaurantes, bares que existem nessas ilhas e nos rios, para que a gente possa orientar a população, verificar a segurança, mas também poder fiscalizar para que não só a pessoa que está sendo atendida, mas o próprio trabalhador tenha essa segurança garantida na operação Verão”, explicou o titular da Segup, Ualame Machado.

CELERIDADE

O policiamento fluvial permanecerá reforçado em todos os finais de semana de julho, de sexta-feira a domingo, com o funcionamento de uma Delegacia Fluvial na embarcação do Gflu “Estrela do Norte”, ancorada em frente à Praça Princesa Isabel, bairro da Condor, garantindo a celeridade no atendimento de ocorrências e a população que precise acionar os órgãos de segurança na área.

No local reúne-se agentes de segurança e as lanchas usadas no patrulhamento ostensivo e fiscalizações pelo Rio Guamá, em frente à orla de Belém, e nas ilhas do Combu, Cotijuba e Prainha, além dos furos, portos e marinas. No total, 7 embarcações e 26 agentes realizam o patrulhamento na RMB.

Segundo o Coordenador de Operações do GFLu, Tenente Coronel Bruno Anaissi, aos finais de semana o fluxo de pessoas que fazem passeios no rios e atravessam para os restaurantes que funcionam nas ilhas, aumenta significativamente, portanto as ações planejadas visam sempre garantir a ordem e a segurança dessas pessoas. “As ações planejadas visam, principalmente, oferecer segurança nos rios, então nós montamos em todos os finais estamos reforçando ações integradas e em pontos estratégicos, visando resguardar a segurança e integridades dos frequentadores que buscam o lazer nas ilhas, para que diante de qualquer ocorrência possamos garantir agilidade no atendimento. ostensivo e abordagens a pessoas e embarcações, a fim de evitar acidentes motivados por embriaguez, e a estabelecimentos que recebem muitas pessoas nesse período. As ações preventivas garantem tanto a segurança nos rios, como proteção aos ribeirinhos, trabalhadores e turistas”, enfatizou.

PRODUTIVIDADE

Com as ações realizadas de sexta-feira (04) até às 18h deste domingo (06), foram fiscalizados 05 bares e restaurantes, 15 embarcações e 44 motos aquáticas, destas últimas, 2 foram notificadas por não portar documentação e uma notificada e apreendida pela Marinha do Brasil por excesso de passageiros.

APREENSÃO

Na sexta-feira (04), durante fiscalização nos portos em conjunto com as Polícias Militar e Civil, Artran e Marinha do Brasil, foi feita a apreensão de uma embarcação que teria como destino Oeiras do Pará, por irregularidades administrativas.

INTEGRAÇÃO

A operação na malha fluvial segue coordenada pelo GFLU em parceria com as polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Agência Estadual Reguladora de Transportes, Guarda Municipal de Belém, Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade Urbana e Marinha do Brasil.

Fonte e imagem: Agência Pará